حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنيب

أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بحبس عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته عددًا من قطع الحشيش المخدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما اعترف بأنه يتخذ من منطقة المنيب مسرحًا لترويج بضاعته.وتم القبض على المتهم، بعد أن كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، عن معلومات تفيد باتجار عاطل، سبق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه.تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، عقب رصد تحركاته، وضبط بحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.