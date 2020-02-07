تركيا ترسل رتلا عسكريا إلى إدلب السورية

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم، بدخول رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية، فيما أشارت إلى أن الرتل في طريقه إلى إدلب.وذكرت قناة العربية أن رتلًا تركيًا يضم 100 آلية عسكرية، دخل إلى الأراضي السورية في طريقه إلى عمق محافظة إدلب.يأتي ذلك وسط توترات بين الجانبين التركي والروسي على خلفية المعركة في إدلب، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن وفدا روسيا سيزور تركيا، غدا، لمناقشة توتر الأوضاع في إدلب شمال سوريا وضرورة وقف الأعمال العدائية هنالك من جانب الحكومة السورية.