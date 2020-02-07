حبس سائق متهم بقتل عشيقته فى 6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس سائق لاتهامه بقتل عشيقته والتخلص من جثتها فى صحراء مدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.وكشفت تحريات رجال المباحث عن أن المتهم نشبت بينه مشادة كلامية وبين المجنى عليها، عقب لقاء عاطفى بينهما، مما دفعه لخنقها، والتخلص من جثتها بملابس داخلية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل ترتدي ملابس داخلية ملقاة بجانب الطريق.بإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن سائق يرتبط بعلاقة عاطفية بالمجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذكر أنه خنقها عقب لقاء عاطفى بينهما، بسبب مشادة كلامية حول استمرار علاقتهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.