رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الشرطة الإيطالية تعترض شحنة مخدرات من المكسيك

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
قالت الشرطة الإيطالية اليوم إنها اعترضت ما يقرب من 400 كيلوجرام من الكوكايين أرسلتها عصابة سينالوا المكسيكية إلى صقلية.

وقالت شرطة الجمارك في جوارديا دي فينانزا في بيان إن العصابة أرسلت المخدرات "الصافية للغاية" من بوجوتا إلى كاتانيا إلى صقلية، حيث وصلت على متن طائرة شحن في 11 يناير الماضي.

وفي نفس اليوم، وصل أيضا إلى كاتانيا اثنان من الوسطاء الجواتيماليين العاملين في عصابة سينالوا. وجرى إلقاء القبض عليهما بعد 12 يومًا أثناء محاولتهما التفاوض على بيع الشحنة مع تجار إيطاليين وإسبان.

واعتقلت الشرطة في بلدة أفي الصغيرة بالقرب من بحيرة جاردا في شمال إيطاليا بعض أفراد العصابة، كما اعتقلت اثنين من المشترين فيما بعد في برشلونة في 4 فبراير الجاري.

وقالت الشرطة الإيطالية إنها لا تزال تبحث عن ثلاثة من المشتبه بهم المتورطين في تجارة المخدرات، بينهم خوسيه أنخيل ريفيرا زازويتا، أو "إلفلاكو"، الذي يوصف بأنه من كبار زعماء عصابة سينالوا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

«الصحة العالمية»: لا علاج لـ كورونا حتى الآن

منذ ساعة الا ربع

ارتفاع أسعار الكمامات الطبية بنسبة 100%

منذ يوم

البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات.. الأحد

منذ ساعة و 23 دقيقة

السيسي يقبل رأس بائعة متجولة ويأمر بتوفير محل لها وعلاجها (صور)

الصور

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الكمامات الطبية بنسبة 100%

السيسي يقبل رأس بائعة متجولة ويأمر بتوفير محل لها وعلاجها (صور)

السيسي أبرزهم.. الصين تعلن قائمة قادة العالم الداعمين لها في «حرب كورونا»

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

إنفوجراف

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

روسيا تزعم تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية

المغرب من أجمل 10 وجهات سياحية فى العالم خلال 2019

الشرطة الإيطالية تعترض شحنة مخدرات من المكسيك

محاولة تهريب 269 قطعة آثار من 3 عصور تاريخية (فيديو)

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان المطرب شريف الفايد

صندوق التنمية الثقافية يستضيف فعاليات «القاهرة للمونودراما»

وزيرة الثقافة: التأليف المسرحي فقد أحد عباقرته

عواض: قوافل ثقافية ومعارض للكتب تجوب قرى مصر