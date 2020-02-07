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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس متهم بقتل صاحب سوبر ماركت في أبوالنمرس

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهم بقتل صاحب سوبر ماركت 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتحفظت النيابة العامة بجنوب الجيزة على السلاح المستخدم فى الجريمة، وأمرت بإرساله للمعمل الجنائى لفحصه وكتابة تقرير وافٍ عنه؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

اعترف المتهم بقتل مالك سوبر ماركت بأبوالنمرس، بارتكابه الجريمة، وإطلاق النار على المجنى عليه بواسطة سلاح نارى خرطوش، مشيرا إلى أن الدافع وراء قتله مناصرة اثنين من أبناء عمه، بسبب خلافاته بينهما وبين المجنى عليه حول الميراث.

تلقى مركز شرطة أبوالنمرس، بلاغا من أحد المستشفيات، بوفاة أحد المواطنين، مالك سوبر ماركت، نتيجة إطلاق النار عليه وإصابته برش خرطوش بالبطن والصدر.

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد داود، رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس، أن مرتكب الجريمة "حداد" مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى، صادر ضده بالحبس سنة فى قضية "استعمال قوة"، وأنه أطلق النار على المجنى عليه من سلاح نارى كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، لمناصرته لأبناء عمومته "شقيقان مُحددان" فى خلافات بينهم حول الميراث.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، والقبض عليه، وبحوزته بندقية خرطوش، و5 طلقات خرطوش من ذات العيار، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، باستخدام السلاح المضبوط لذات الخلافات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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