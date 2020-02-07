رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منصة لحجز السيارات لتسهيل سفر أعضاء هيئة تدريس جامعة بنى سويف

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:15 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، إطلاق منظومة ميكنة وحدة السيارات لمنصة إلكترونية لحجز مواعيد السفر من وإلى الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، على أن يتم تفعليها بداية من الفصل الدراسي الثاني.

يأتي هذا في إطار خطة التحول الرقمي للجامعة واستعدادات وحدة تطوير المشروعات واللجنة العليا لتطوير البرامج بذراعها المعتمدة حديثًا بقرار وزاري "وحدة تطوير البرمجيات" والفريدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه من خلال هذه المنصة يمكن إتاحة خطوط السير وبيانات السيارة والسائق ومواعيد التحرك لتسهيل وصول أعضاء هيئة التدريس إلى الجامعة وتذليل كل الصعوبات أمامهم ومن أجل وصولهم بسهولة ويسر، وتم إتاحتها على الرابط www.cars.bsu.edu.eg ليتمكن أعضاء هيئة التدريس من الدخول إليه وتسجيل بياناتهم.

وأكد الدكتور منصور أن الجامعة أنهت كل الاستعدادات لبدء الفصل الدارسي الثاني من حيث صيانة المدن الجامعية وإمدادها بالتجهيزات الفنية ومستلزمات الإعاشة، وإجراءات السلامة؛ لتوفير مناخ ملائم للطلاب وصيانة القاعات والمباني والأجهزة، وتجهيزات المعامل والمكتبات داخل المعاهد والكليات، والانتهاء من الجداول الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني للأقسام العلمية والبرامج الجديدة وإعلانها للطلاب عبر المواقع الإلكترونية للكليات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل منهم.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات.. الأحد

منذ حوالي 5 ساعات

الراقصة «فراولة» تتنازل عن اتهام «كفتة» باغتصابها: شهادة سعد الصغير تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي أبرزهم.. الصين تعلن قائمة قادة العالم الداعمين لها في «حرب كورونا»

منذ يوم

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

الصور

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الكمامات الطبية بنسبة 100%

السيسي يقبل رأس بائعة متجولة ويأمر بتوفير محل لها وعلاجها (صور)

السيسي أبرزهم.. الصين تعلن قائمة قادة العالم الداعمين لها في «حرب كورونا»

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

إنفوجراف

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

روسيا تزعم تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية

المغرب من أجمل 10 وجهات سياحية فى العالم خلال 2019

الشرطة الإيطالية تعترض شحنة مخدرات من المكسيك

محاولة تهريب 269 قطعة آثار من 3 عصور تاريخية (فيديو)

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان المطرب شريف الفايد

صندوق التنمية الثقافية يستضيف فعاليات «القاهرة للمونودراما»

وزيرة الثقافة: التأليف المسرحي فقد أحد عباقرته

عواض: قوافل ثقافية ومعارض للكتب تجوب قرى مصر