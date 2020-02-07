منصة لحجز السيارات لتسهيل سفر أعضاء هيئة تدريس جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، إطلاق منظومة ميكنة وحدة السيارات لمنصة إلكترونية لحجز مواعيد السفر من وإلى الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، على أن يتم تفعليها بداية من الفصل الدراسي الثاني.يأتي هذا في إطار خطة التحول الرقمي للجامعة واستعدادات وحدة تطوير المشروعات واللجنة العليا لتطوير البرامج بذراعها المعتمدة حديثًا بقرار وزاري "وحدة تطوير البرمجيات" والفريدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية.وأوضح رئيس الجامعة أنه من خلال هذه المنصة يمكن إتاحة خطوط السير وبيانات السيارة والسائق ومواعيد التحرك لتسهيل وصول أعضاء هيئة التدريس إلى الجامعة وتذليل كل الصعوبات أمامهم ومن أجل وصولهم بسهولة ويسر، وتم إتاحتها على الرابط www.cars.bsu.edu.eg ليتمكن أعضاء هيئة التدريس من الدخول إليه وتسجيل بياناتهم.وأكد الدكتور منصور أن الجامعة أنهت كل الاستعدادات لبدء الفصل الدارسي الثاني من حيث صيانة المدن الجامعية وإمدادها بالتجهيزات الفنية ومستلزمات الإعاشة، وإجراءات السلامة؛ لتوفير مناخ ملائم للطلاب وصيانة القاعات والمباني والأجهزة، وتجهيزات المعامل والمكتبات داخل المعاهد والكليات، والانتهاء من الجداول الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني للأقسام العلمية والبرامج الجديدة وإعلانها للطلاب عبر المواقع الإلكترونية للكليات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل منهم.