«الجمل» عن فوز مصر بعضوية «السلم الإفريقى»: تجنى ثمرة جهودها

أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن مصر تواصل جني ثمار جهودها لتحقيق السلام والاستقرار في القارة السمراء، عقب فوزها بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2020: 2022.وأشار، إلى أن مصر لعبت دورًا بارزًا في الفترة الماضية داخل القارة الإفريقية بعدما استعادت دورها الريادي في المنطقة،عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية بعد نجاح ثورة 30 يونيو وإزاحة حكم الفاشية.ودعا عبدالمنعم الجمل، لضرورة تعظيم الاستفادة من مكانة مصر في إفريقيا، وتعميق العلاقات على كل المسئوليات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يصب في مصالح مصر مع دول القارة.وأوضح أن تعميق العلاقات بين مصر وإفريقيا يقطع الطريق على الطامعين من الدول المعادية في إثارة الخلاف بين دول القارة السمراء، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود بين كل دول القارة لتحقيق التنمية والاستقرار، وكذلك التعاون في ملف مواجهة الإرهاب.وفازت مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2020: 2022، خلال الانتخابات التي عقدت اليوم في أديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقى.وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ في تدوينة له عبر "تويتر" الجمعة، عن أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الإفريقية.