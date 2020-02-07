رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى عن جولة عزبة الهجانة: «رأيت أيادي مصرية مخلصة»

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:14 م
السيسي
السيسي
طباعة
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة أسفل كوبرى الجيش بطريق السويس.

وقال الرئيس في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تفقدت اليوم جانبَا من أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة والمحاور الممتدة من مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وحدائق القبة وعدد من المناطق المجاورة التي يجري تطويرها حاليَا وأتابعها بنفسي. وأسعدني رؤية سير العمل وإتمامه وفقَا لأعلى المعايير العالمية بأيادٍ مصرية مخلصة".

وتابع الرئيس الموقف التنفيذي للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة إلي أحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وكذا شارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحي حدائق القبة وميدان ابن سندر.

والتقي الرئيس العاملين والمهندسين بالمواقع، فضلًا عن بعض المواطنين الذين تواجدوا بتلك المناطق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

«الأرصاد» تناشد المواطنين عدم تخفيف ملابسهم: «الطقس بارد»

منذ ساعتين و 49 دقيقة

السيسي يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة

منذ حوالي 21 ساعة

«رياح وبرودة شديدة».. الأرصاد: موجة عدم استقرار تبدأ الجمعة

منذ ساعة الا ربع

ارتفاع أسعار الكمامات الطبية بنسبة 100%

الصور

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الكمامات الطبية بنسبة 100%

السيسي يقبل رأس بائعة متجولة ويأمر بتوفير محل لها وعلاجها (صور)

السيسي أبرزهم.. الصين تعلن قائمة قادة العالم الداعمين لها في «حرب كورونا»

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

إنفوجراف

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

روسيا تزعم تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية

المغرب من أجمل 10 وجهات سياحية فى العالم خلال 2019

الشرطة الإيطالية تعترض شحنة مخدرات من المكسيك

محاولة تهريب 269 قطعة آثار من 3 عصور تاريخية (فيديو)

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان المطرب شريف الفايد

صندوق التنمية الثقافية يستضيف فعاليات «القاهرة للمونودراما»

وزيرة الثقافة: التأليف المسرحي فقد أحد عباقرته

عواض: قوافل ثقافية ومعارض للكتب تجوب قرى مصر