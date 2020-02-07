السيسى عن جولة عزبة الهجانة: «رأيت أيادي مصرية مخلصة»

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة أسفل كوبرى الجيش بطريق السويس.وقال الرئيس في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تفقدت اليوم جانبَا من أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة والمحاور الممتدة من مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وحدائق القبة وعدد من المناطق المجاورة التي يجري تطويرها حاليَا وأتابعها بنفسي. وأسعدني رؤية سير العمل وإتمامه وفقَا لأعلى المعايير العالمية بأيادٍ مصرية مخلصة".وتابع الرئيس الموقف التنفيذي للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة إلي أحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وكذا شارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحي حدائق القبة وميدان ابن سندر.والتقي الرئيس العاملين والمهندسين بالمواقع، فضلًا عن بعض المواطنين الذين تواجدوا بتلك المناطق.