وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان المطرب شريف الفايد

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين بالأوبرا، ببالغ الحزن والأسى مطرب الموسيقى العربية الشاب شريف الفايد، الذي غيبه الموت صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 37 عاما، بعد وعكة صحية مفاجئة.وقال "صابر" إن الراحل شارك في العديد من الحفلات الغنائية، مع فرقة الأوبرا، وكان له جمهور كبير عاشق لصوته وإبداعه.يذكر أن شريف الفايد تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وكان يدرس بمعهد الموسيقى العربية، ثم التحق بفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى منذ تأسيسها عام 2004، كمطرب، وقدم مع الفرقة العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها.