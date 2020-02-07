رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:54 م
يصنع من القمامة لوحات
يصنع من القمامة لوحات فنية
آية سالم
طباعة
عقل مبدع يجوب بين أكوام القمامة، يمسك بمخلافات العامة مقررًا أن يدخل إبداعه فيها ليغير حالها إلى تحف فنية، تزين أي مكان تعلق فيه، على هذا السبيل يتجول بهاء الدين محمد، مدرس تربية فنية بإحدى المدارس الأزهرية، ليعلم طلابه فنًا جديدًا يمكن ابتكاره من اللاشيء، رافعًا شعار "لنصنع من الفسيخ شربات".

بهاء الدين محمد، البالغ من العمر 23 عامًا، من منطقة عين شمس، تخرج من كلية التربية النوعية قسم تربية فنية، جامعة عين شمس، ويعمل مدرسًا في إحدى المدراس، قرر أن ينمي موهبته بجانب وظيفته الحكومية، على أن يقوم بجمع القمامة من الشوارع ليبدلها للوحات فنية في صور بديعة.

بدأت الفكرة تراود بهاء منذ أن تم تعيينه في المدرسة، فوجد أن جهة العمل لا توفر له كل الخامات والألوان التي تساعده في ممارسة مهنته، الأمر الذي جعله يتوجه لجمع الأخشاب، البلاستيك، ورق الكارتون، بواقي الأقمشة، وغيرها من الأشياء الموجودة في تلال القمامة ليحولها لعمل فني.

وأوضح بهاء أنه لم يكن متاح شراء الخامات المطلوبة لعمل اللوحات الفنية، فتوجه بفكره إلى جمع المواد النافعة من القمامة بدلًا من حرقها وعدم الاستفادة منها، يتم تحويلها لتكون مصدر رزق، لافتًا إلى أنه قام بعمل صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليروج لأعماله بأقل تكلفة لينشر الفكرة بين الأشخاص، خاصة وأن لا يتكلف شئ سوف الألوان.

من مجال التدريس جاءت فكرة جمع القمامة لبهاء، قائلًا "بدأت ألم الزبالة النافع منها اللي أقدر استخدمه في حاجات فنية مختلفة خاصة وأن في أقسام كتير في الفن ممكن نستغل فيها القمامة من ضمنها الخشب والبلاستيك وغيرها كتير".

واستكمل حديثه، بأن ردود الأفعال حيال ما يفعله كانت متباينة سواء من المواطنين أو من أسرته، فالفئة التي كانت ترفض عمله هي التي كانت تثير اهتمامه، والسعي ورائهم لحين اقناعهم بالفكرة ومدى أهميتها، لافتًا إلى أنه يقوم بجمع القمامة في الصباح الباكر خلال ذهابه إلى العمل أو أثناء رجوعه في أواخر النهار.

وجود بهاء منطقة شعبية منتشر فيها العديد من أكوام القمامة، ساعده في وجود النفايات المفيدة له، مُعلقًا "دا أنا بعتبره رزق عشان المنطقة مليانة بزبالة بحط أيدي في قلبها ومش بتكسف من حد عشان أخدت على كدا خلاص".

كانت زميلة بهاء البالغة من العمر 65 عامًا، داعمة لهم حيث كانت تقوم بجمع القمامة معه، ومن بعدها يبدأ مرحلة التقييم للقمامة التي تم جمعها، وأضاف بهاء أن السبب الأساسي لجمع القمامة هو زيادة دخله خاصة وأن راتبه الشهري لا يتعدى الـ700 جنيهًا، بالإضافة للاستفادة من تلك المهملات.
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية
«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

منذ ساعة و 18 دقيقة

السيسي يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة

منذ حوالي 17 ساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

منذ يوم

البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات.. الأحد

الصور

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

السيسي أبرزهم.. الصين تعلن قائمة قادة العالم الداعمين لها في «حرب كورونا»

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات.. الأحد

إنفوجراف

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

محاولة تهريب 269 قطعة آثار من 3 عصور تاريخية (فيديو)

جريمة قتل بشعة تهز شوارع ولاية كنساس الأمريكية

أمل جديد لعلاج السرطان بخلايا دم بيضاء معدلة

«أبل» مضطرة لدفع غرامة مالية بسبب الممارسة المضللة

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان المطرب شريف الفايد

صندوق التنمية الثقافية يستضيف فعاليات «القاهرة للمونودراما»

وزيرة الثقافة: التأليف المسرحي فقد أحد عباقرته

عواض: قوافل ثقافية ومعارض للكتب تجوب قرى مصر