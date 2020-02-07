«من الفسيخ شربات».. «بهاء الدين» يصنع من القمامة لوحات فنية

عقل مبدع يجوب بين أكوام القمامة، يمسك بمخلافات العامة مقررًا أن يدخل إبداعه فيها ليغير حالها إلى تحف فنية، تزين أي مكان تعلق فيه، على هذا السبيل يتجول بهاء الدين محمد، مدرس تربية فنية بإحدى المدارس الأزهرية، ليعلم طلابه فنًا جديدًا يمكن ابتكاره من اللاشيء، رافعًا شعار "لنصنع من الفسيخ شربات".بهاء الدين محمد، البالغ من العمر 23 عامًا، من منطقة عين شمس، تخرج من كلية التربية النوعية قسم تربية فنية، جامعة عين شمس، ويعمل مدرسًا في إحدى المدراس، قرر أن ينمي موهبته بجانب وظيفته الحكومية، على أن يقوم بجمع القمامة من الشوارع ليبدلها للوحات فنية في صور بديعة.بدأت الفكرة تراود بهاء منذ أن تم تعيينه في المدرسة، فوجد أن جهة العمل لا توفر له كل الخامات والألوان التي تساعده في ممارسة مهنته، الأمر الذي جعله يتوجه لجمع الأخشاب، البلاستيك، ورق الكارتون، بواقي الأقمشة، وغيرها من الأشياء الموجودة في تلال القمامة ليحولها لعمل فني.وأوضح بهاء أنه لم يكن متاح شراء الخامات المطلوبة لعمل اللوحات الفنية، فتوجه بفكره إلى جمع المواد النافعة من القمامة بدلًا من حرقها وعدم الاستفادة منها، يتم تحويلها لتكون مصدر رزق، لافتًا إلى أنه قام بعمل صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليروج لأعماله بأقل تكلفة لينشر الفكرة بين الأشخاص، خاصة وأن لا يتكلف شئ سوف الألوان.من مجال التدريس جاءت فكرة جمع القمامة لبهاء، قائلًا "بدأت ألم الزبالة النافع منها اللي أقدر استخدمه في حاجات فنية مختلفة خاصة وأن في أقسام كتير في الفن ممكن نستغل فيها القمامة من ضمنها الخشب والبلاستيك وغيرها كتير".واستكمل حديثه، بأن ردود الأفعال حيال ما يفعله كانت متباينة سواء من المواطنين أو من أسرته، فالفئة التي كانت ترفض عمله هي التي كانت تثير اهتمامه، والسعي ورائهم لحين اقناعهم بالفكرة ومدى أهميتها، لافتًا إلى أنه يقوم بجمع القمامة في الصباح الباكر خلال ذهابه إلى العمل أو أثناء رجوعه في أواخر النهار.وجود بهاء منطقة شعبية منتشر فيها العديد من أكوام القمامة، ساعده في وجود النفايات المفيدة له، مُعلقًا "دا أنا بعتبره رزق عشان المنطقة مليانة بزبالة بحط أيدي في قلبها ومش بتكسف من حد عشان أخدت على كدا خلاص".كانت زميلة بهاء البالغة من العمر 65 عامًا، داعمة لهم حيث كانت تقوم بجمع القمامة معه، ومن بعدها يبدأ مرحلة التقييم للقمامة التي تم جمعها، وأضاف بهاء أن السبب الأساسي لجمع القمامة هو زيادة دخله خاصة وأن راتبه الشهري لا يتعدى الـ700 جنيهًا، بالإضافة للاستفادة من تلك المهملات.