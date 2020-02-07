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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لبنان يوافق على استيراد البطاطس المصرية لمدة شهر

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:53 م
المهندس على عيسى،
المهندس على عيسى،
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كشف المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن موافقة لبنان على استيراد البطاطس المصرية لمدة شهر، تبدأ من 18 فبراير الحالى وحتى 18 مارس المقبل، مشيرا إلى أن هذه الكمية تبلغ 35 ألف طن، منها 25 ألف طن بطاطس مائدة، و10 آلاف طن لأغراض التصنيع، وتشكل هذه الكمية نصف كميات البطاطس المصرية التى تم تصديرها الموسم الماضى.

وقال عيسى، فى تصريحات صحفية على هامش المشاركة المصرية فى معرض فروت لوجيستيكا الزراعى الألماني، اليوم الجمعة، إن هذه الكمية تخالف البروتوكول الموقع بين البلدين، الذى يحدد تصدير البطاطس المصرية خلال الفترة من الأول من فبراير وحتى نهاية مارس، ودون تحديد كميات، وكان يتم تحديدها وفقًا لطلبات السوق اللبنانية.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن السفير المصرى فى لبنان والحجر الزراعى بذلا جهدًا كبيرًا للمساهمة فى حل أزمة تصدير البطاطس المصرية إلى لبنان، خاصة أن معظمها يأتى من صغار المزارعين فى الدلتا، منوها إلى أن البطاطس المصرية تحظى بتنافسية كبيرة فى العديد من دول العالم.

وانطلقت فعاليات معرض برلين الدولى للحاصلات الزراعية، يوم الأربعاء، وسط مشاركة نحو 136 دولة، من بينها مصر وعدد من الدول العربية، ويشارك فى المعرض الدولى ببرلين 89 شركة مصرية تنافس بمنتجات من الفاكهة والخضار، خاصة البرتقال والفراولة والليمون والتمور والثوم والبصل والبازلاء، وغيرها من المنتجات المصرية التى تحظى بقبول عالمى.

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