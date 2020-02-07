رفعت فكري يهنئ الأنبا إبراهيم إسحق بعيد السيامة الكاثوليكية

هنأ القس رفعت فكري الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك بعيد السيامة الكهنوتية قائلًا: يسرني أن أهنئ غبطتكم بالعيد الأربعين لسيامتكم الكهنوتية متمنيا لغبطتكم دوام الصحة والعافية والمزيد من الخدمة والعطاء لشعب الرب في كل مكان.وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم بعيد السيامة الكهنوتية الأربعين لصاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.