دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

تقدم "الدستور" خدمة للمواطنين بتجميع كافة الأرقام الخاصة بالطوارئ الخاصة بالأمن الشخصي حيث خصصت وزارة الداخلية أرقام للطوارئ ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.وخصصت الوزارة أرقام الطوارئ لمعظم قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين ومنها:المطافئ 180النجدة 122نجدة الطرق السريعة 01221110000الأمن العام 115جرائم المعلومات 15008شرطة النقل 145شرطة السياحة 126الأمن الوطني 22647000 – 22646000 - 22645000