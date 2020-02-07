دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)
الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:47 م
إعداد: شيماء حسينطباعة
تقدم "الدستور" خدمة للمواطنين بتجميع كافة الأرقام الخاصة بالطوارئ الخاصة بالأمن الشخصي حيث خصصت وزارة الداخلية أرقام للطوارئ ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.
وخصصت الوزارة أرقام الطوارئ لمعظم قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين ومنها:
المطافئ 180
النجدة 122
نجدة الطرق السريعة 01221110000
الأمن العام 115
جرائم المعلومات 15008
شرطة النقل 145
شرطة السياحة 126
الأمن الوطني 22647000 – 22646000 - 22645000