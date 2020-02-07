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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كبيرة مستشاري أردوغان سبب الانهيار الجليدي الذي خلّف 41 قتيلًا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "تركيش مينت" التركية، أن عدد ضحايا كارثة الانهيار الجليدي، التي وقعت في تركيا، وصل إلى 41 شخصًا، في حين تستمر جهود البحث عن المزيد من الضحايا أو المصابين أو العالقين.

وتابعت أنه وفقًا لوكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية، فإن جهود البحث استؤنفت مرة أخرى شرقي تركيا للبحث عن أي ناجين، في أعقاب انهيار جليدي أدى لمقتل وإصابة العشرات.

وأضافت أن عمال الإنقاذ يقومون بمساعدة الكلاب البوليسية في البحث عن المفقودين، في الكارثة التي وقعت، مساء الثلاثاء الماضي، وتم استدعاء ما يقرب من 300 عامل من خدمات الطوارئ.

وكشف مراسل قناة "خبر ترك" مفاجأة من العيار الثقيل، عن هوية المتسبب في الانهيار الجليدي في محافظة فان التركية.

وقال المراسل، في تصريحات نقلها موقع "تركيا الآن"، إن المسئول عن وقوع هذه الكارثة هي جولشان أورهان، كبيرة مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي لم تستمع لخبراء الجيولوجيا والبيئة.

وتابع أن النائبة السابقة في حزب «العدالة والتنيمة»، الحاكم، قد مهدت الطريق للكارثة من خلال آلات البناء التي تواجدت في المنطقة ما حفز الجليد على الانهيار بكل سهولة، ووقع الجليد فوق الحافلة.

وأشار إلى أن أورهان أمرت بفتح الطريق الجليدي باستخدام الآلات، ما تسبب في تصدعات كبيرة في تلال الجليد وبالتالي انهياره.

وأضاف أن الحادث في البداية كان صغيرا، ولكن تدخل فرق الإنقاذ بطريقة خاطئة أدى لانهيار جليدي آخر، تسبب في وفاة الكثير من عمال فرق الإنقاذ، ليصل عدد الضحايا إلى 41، منهم 8 جنود، و3 حراس، و3 رجال إطفاء.

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