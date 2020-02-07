شبكة فرنسية: أردوغان يستعد للدخول في حرب ضد بوتين

قالت شبكة "فولتير" العالمية، إن تركيا تستعد للدخول في حرب ضد كل من سوريا وروسيا، في ظل استمرار أردوغان في نشر الجماعات الإرهابية المتطرفة في سوريا، وفشله في ذات الوقت في الامتثال بالتزاماته تجاه روسيا، بعد تهديده بتوجيه ضربات جديدة على "إدلب".وأشارت الشبكة، التي أسسها المفكر الفرنسي تييري ميسان، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الخميس، إلى خطاب أردوغان الذي ألقاه في الخامس من فبراير الحالي، والذي أعلن فيه تعيينه ما وصفه بـ"عناصر صديقة" للقتال جنبا إلى جنب مع الميليشيات التركمانية في سوريا.ولفت التقرير إلى أن أردوغان طالب في خطابه القوات السورية بالانسحاب إلى ما وراء خط مواقع المراقبة التركية في محافظة إدلب شمالي سوريا، قبل نهاية الشهر الجاري، وقبلها دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تفهم "حساسية الموقف التركي في سوريا"، وأخبره أن تركيا "سترد بحزم على أي هجوم سوري"، وفقا لما نشرته وسائل الإعلام الدولية.وأضاف أنه وفقا لاتفاقية "أضنة" الأمنية المبرمة بين تركيا وروسيا، وهي معاهدة أمنية تعود إلى عام 1998، فإن أردوغان من المرجح أن يعترف بأنه فشل في الامتثال بالتزاماته تجاه روسيا، لافتا إلى أنه على المدى القصير سوف يتجه الطرفان إلى الدخول في صراع مع بعضهما البعض، خصوصا في ظل تزايد الصراعات الإقليمية، والتهديدات الإرهابية، وعدم جدوى نظام الحد من التسلح.وأكد التقرير أن الصدامات الأخيرة بين البلدين وضعت العلاقة الهشة بين أردوغان وبوتين على المحك، بسبب موقفيهما بخصوص سوريا، حيث يدعم الطرفان جهتين متحاربتين لكنهما حاولا رعاية حلول سياسية في إدلب.