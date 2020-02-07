الصيغة النهائية 13 فبراير.. ختام اجتماعات «الفنية والقانونية» لـ سد النهضة

اختتمت اللجان الفنية والقانونية المكونة من الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، في واشنطن، اليوم الجمعة، اجتماعاتها لوضع الصياغات النهائية للاتفاق بشأن سد النهضة، على أن يجتمع مجددًا الوزراء بالدول الثلاث في واشنطن يومي 12 و13 فبراير من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق وصيغة المسودة التى توصلت إليها اللجان الفنية والقانونية، وحسم المفاوضات الجارية تمهيدًا لتوقيعه بنهاية فبراير الجاري.واستهدفت الاجتماعات صياغة الاتفاق على الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، وآلية فض المنازعات التي قد تنشأ مستقبلًا.كان الاجتماع الأخير لوزراء الري والخارجية، قد صدر منه بيان في ختام الاجتماعات، بشأن القضايا التي تخضع للتوقيع النهائي للاتفاقية الشاملة، وتتضمن جدولًا زمنيًا لخطة ملء السد على مراحل، وآلية تخفيف لملء السد أثناء الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف، وآلية تخفيف للتشغيل السنوي والطويل الأمد لسد النهضة في الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف.ووافق الوزراء على وضع اللمسات الأخيرة على آلية للتشغيل السنوي والطويل الأجل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية، وآلية تنسيق، وأحكام لتسوية المنازعات وتبادل المعلومات، وتم تكليف اللجان الفنية والقانونية بإعداد الاتفاقية النهائية، والتي يجب أن تشمل الاتفاقات التي تم التوصل إليها أعلاه، لتوقيع الدول الثلاث بحلول نهاية فبراير الجارى.وأكد وزير الري الأسبق الدكتور نصرالدين علام، أن اللجان الفنية والقانونية تنتهى خلال الاجتماعات من صياغة مسودة الاتفاق النهائي الذي يوقع نهاية الشهر، خاصة حول آليات المراقبة وفض المنازعات، وما ورد في البيان من المطالبة بدراسات لأمان السد والتأثيرات البيئية والاجتماعية على دولتي المصب، مشيرًا إلى أن التشغيل هو القضية الأهم لمصر لتجنب سيطرة إثيوبيا ومحاولة الهيمنة على النيل الأزرق كقضية سيادة والتحكم في دولتى المصب، خاصة أن مصر أظهرت موقفها في أنها تسعى لحماية الأمن المائي لها.