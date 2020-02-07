رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صندوق التنمية الثقافية يستضيف فعاليات «القاهرة للمونودراما»

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
طباعة
يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية، عددًا من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة، في الفترة من 8 حتى 12 فبراير الحالي، بسينما الهناجر.

وتتضمن فعاليات المهرجان، منصة الحكواتي علي مدار أربعة أيام، تبدأ مع الفنانة الروسية Iasmin khagras حفيدة الشاعر نجيب سرور في الرابعة مساء الأحد 9 فبراير، الإثنين 10 فبراير مع "قلب العالم الكبير" من فرنسا، الثلاثاء 11 فبراير من تونس ومصر.

وعلي سينما مركز الإبداع الفني في العاشرة صباح الثلاثاء 11 فبراير وحتي الثالثة عصرًا، تقام ورشة المسرح الحركي، يقدمها francois kalekz من فرنسا، landry kouame من كوت ديفوار.

وصل فريق العرض المسرحي لسلطنة عمان"ورد" الذي يشارك ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة د. أسامة رءوف.

وعرض "ورد"، تأليف فيصل الحراصي، تمثيل قذافي الريامي- إخراج أسامة زايد، مدته 25 دقيقة ويعرض يوم الثلاثاء 11 فبراير في تمام الرابعة والنصف عصرًا بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون.

والعرض عبارة عن قصة رجل يختار أن يثور من أجل ما يحب، تقع أحداثها في عهد والي طاغي، يمنع زراعة المحاصيل التي لا تنتج ثمار، ويجمع هو كل الحصاد لنفسه.

في وسط هذه المدينة التي يكسوها الجوع والفقر، يظهر شاب ريفي يدعى ورد، يزرع وردة يقع في حبها، ويأبى التخلي عنها... حتى لو كان الثمن رقبته.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

«رياح وبرودة شديدة».. الأرصاد: موجة عدم استقرار تبدأ الجمعة

منذ أقل من ساعتين

«أصيب بجلطة».. زوجة لينين الرملى تكشف تفاصيل أيامه الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

منذ أقل من ساعة

شبكة فرنسية: أردوغان يستعد للدخول في حرب ضد بوتين

الصور

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

السيسي أبرزهم.. الصين تعلن قائمة قادة العالم الداعمين لها في «حرب كورونا»

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات.. الأحد

إنفوجراف

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

محاولة تهريب 269 قطعة آثار من 3 عصور تاريخية (فيديو)

جريمة قتل بشعة تهز شوارع ولاية كنساس الأمريكية

أمل جديد لعلاج السرطان بخلايا دم بيضاء معدلة

«أبل» مضطرة لدفع غرامة مالية بسبب الممارسة المضللة

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان المطرب شريف الفايد

صندوق التنمية الثقافية يستضيف فعاليات «القاهرة للمونودراما»

وزيرة الثقافة: التأليف المسرحي فقد أحد عباقرته

عواض: قوافل ثقافية ومعارض للكتب تجوب قرى مصر