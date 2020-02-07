صندوق التنمية الثقافية يستضيف فعاليات «القاهرة للمونودراما»

يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية، عددًا من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة، في الفترة من 8 حتى 12 فبراير الحالي، بسينما الهناجر.وتتضمن فعاليات المهرجان، منصة الحكواتي علي مدار أربعة أيام، تبدأ مع الفنانة الروسية Iasmin khagras حفيدة الشاعر نجيب سرور في الرابعة مساء الأحد 9 فبراير، الإثنين 10 فبراير مع "قلب العالم الكبير" من فرنسا، الثلاثاء 11 فبراير من تونس ومصر.وعلي سينما مركز الإبداع الفني في العاشرة صباح الثلاثاء 11 فبراير وحتي الثالثة عصرًا، تقام ورشة المسرح الحركي، يقدمها francois kalekz من فرنسا، landry kouame من كوت ديفوار.وصل فريق العرض المسرحي لسلطنة عمان"ورد" الذي يشارك ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة د. أسامة رءوف.وعرض "ورد"، تأليف فيصل الحراصي، تمثيل قذافي الريامي- إخراج أسامة زايد، مدته 25 دقيقة ويعرض يوم الثلاثاء 11 فبراير في تمام الرابعة والنصف عصرًا بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون.والعرض عبارة عن قصة رجل يختار أن يثور من أجل ما يحب، تقع أحداثها في عهد والي طاغي، يمنع زراعة المحاصيل التي لا تنتج ثمار، ويجمع هو كل الحصاد لنفسه.في وسط هذه المدينة التي يكسوها الجوع والفقر، يظهر شاب ريفي يدعى ورد، يزرع وردة يقع في حبها، ويأبى التخلي عنها... حتى لو كان الثمن رقبته.