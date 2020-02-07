تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

دائما يبحث مالكو السيارات عن معلومات تفيدهم في حال مصادرة سياراتهم تحت أي ظرف من الظروففبعض الأشخاص يعتقدون أنهم لن يستطيعوا استرداد السيارة مرة أخرى في حال تحريزها ولكن في الحقيقة منح قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة سلطة التصرف بالمضبوطات حسب نوع الجريمة التي استخدمت فيها السيارة "أداة ".وخلال السطور القادمة نستعرض فى نقاط كيفية تسليم السيارة المصادرة:- تسلم لمالكها بصدور قرار من النيابة العامةيفرج عنها وتسلم لمالكها بعد إثبات تحريات المباحث عدم علمه باستخدامها في الجريمةتصادر نهائيا إذا ثبت تورط مالكها بالجريمة أو علمه بها- طرق المصادرةتباع السيارة بمزاد علنيتسلم لجهات العمل الشرطية والقضائية رسميا وتغير أوراقها وأرقام اللوحات المعدنية لتضاف على قوة وزارتي العدل أو الداخلية- السيارات التي يتم ضبطها لتهريب المخدراتتصادر رسميا لصالح الإدارة العامة للمخدرات إذا ثبت تورط مالكها في القضية