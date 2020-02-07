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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إعداد : هدير مصطفي
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دائما يبحث مالكو السيارات عن معلومات تفيدهم في حال مصادرة سياراتهم تحت أي ظرف من الظروف
فبعض الأشخاص يعتقدون أنهم لن يستطيعوا استرداد السيارة مرة أخرى في حال تحريزها ولكن في الحقيقة منح قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة سلطة التصرف بالمضبوطات حسب نوع الجريمة التي استخدمت فيها السيارة "أداة ".

وخلال السطور القادمة نستعرض فى نقاط كيفية تسليم السيارة المصادرة:

- تسلم لمالكها بصدور قرار من النيابة العامة
يفرج عنها وتسلم لمالكها بعد إثبات تحريات المباحث عدم علمه باستخدامها في الجريمة
تصادر نهائيا إذا ثبت تورط مالكها بالجريمة أو علمه بها
- طرق المصادرة
تباع السيارة بمزاد علني
تسلم لجهات العمل الشرطية والقضائية رسميا وتغير أوراقها وأرقام اللوحات المعدنية لتضاف على قوة وزارتي العدل أو الداخلية
- السيارات التي يتم ضبطها لتهريب المخدرات
تصادر رسميا لصالح الإدارة العامة للمخدرات إذا ثبت تورط مالكها في القضية

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