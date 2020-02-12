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محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

Treg Egypt الوكيل الحصري لـ Polywin

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:13 ص
جريدة الدستور
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تعتبر شركة Treg Egypt من أبرز وأكبر الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتطوير أبواب وشبابيك UPVC واجهات جميع أنواع وأشكال وتصاميم، من حيث الجودة والذوق مما يتيح للعميل أن يختار الشكل المناسب له من بين المنتجات التي تقوم بتصنيعها الشركة.
تسعى الشركة دائماً في تحقيق أعلى درجة من الجودة والإتقان، للمحافظة على ريادتها في السوق.

أهم أعمال الشركة

1. كرافانات الشرق الأوسط.
2. منتجع إثمار السياحي بدمياط.
3. المقر الإداري لشركة صيانكو بالتجمع الثالث.
4. مدرسة البشاير إنترناشيونال ب 6 أكتوبر.
5. مستشفى الأندلس بالزقازيق.
6. برج القبة الفضائية للقوات المسلحة بالعباسية.

أهم منتجات الشركة

نظام الشبابيك والنوافذ
1. نظام شيش الحصيرة.
2. نظام مفصلي 2، 3 درفة.
3. نظام مفصلي قلاب.
4. نظام مفصلي 2 درفة.

الوكيل الحصري لـ Poluwin في مصر

تعتمد الشركة في سياستها على الجودة التركية Polywin حيث تعتبر الوكيل الوحيد لها في مصر لقطاع الصناعات التحويلية وتسويقها.

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