مطران بورسعيد يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المالية لسيدني

يواصل الأنبا تادرس مطران بورسعيد والنائب البابوي لإيبارشية سيدني، زيارته الرعوية للإيبارشية سيدني، والتي بدأت في يناير الماضي.والتقي الأنبا تادرس مجمع كهنة إيبارشية سيدنى، لبحث أمور إيبارشية سيدني، عقب الاجتماع أصدر عددًا من القرارات في إطار هيكلة الإيبارشية التي يعمل عليها النائب البابوي للإيبارشية منذ زيارته لسيدني.فقام الأنبا تادرس بإعادة هيكله وتشكيل اللجان المالية والإدارية لإيبارشية سيدنى، وتم تشكيل لجنة مالية مؤقتة، والتي تتكون من: القمص جورج نخيل، والقس لوقا ملك، وهانى صليب، وأمجد لطفى، وأشرف بطرس، وفايز حنانيا، إيهاب بسطوروس، وأسامة ساويرس.كما قدم الأنبا تادرس مطران بورسعيد الشكر للجنة المالية السابقة التى دارت أعمال الإيبارشية منذ تجليس الأنبا دانييل أسقف سيدنى عام ٢٠٠٢.وكان الأنبا تادرس قد التقى بمجموعة القضاة المستشارين والمحامين لدراسة الأوضاع القانونية المتعلقة بالإيبارشية فى ضوء القرارات والبيانات الجديدة تحت إشراف النائب البابوى للإيبارشية، ومنها تعيين لجنة أوصياء على ممتلكات وأموال الإيبارشية.