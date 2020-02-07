رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تواصل التراجع خلال التعاملات المسائية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:30 م
النفط
النفط
سيد ابراهيم
طباعة

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، مع تزايد المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" سريع الانتشار وتأثيره على الطلب.

وتراجعت أسعار النفط بنحو أكثر من20% منذ اندلاع الفيروس في مدينة ووهان الصينية.

وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل، تراجعًا بنسبة 0.9% ليصل إلى 54.52 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر مارس بنحو 0.4% لينخفض إلى 50.34 دولار للبرميل.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم أن عدد ضحايا الفيروس قد بلغ 636 حالة وفاة وإصابة ما يزيد عن 31 ألف حالة مؤكدة في الصين.

وكان "برنت" ارتفع في وقت مبكر من اليوم بعد أن أيدت روسيا توصيات لجنة استشارية تابعة لمنظمة أوبك وحلفاؤها صدرت بالأمس، والتي تقدم نصيحة بأن تقوم الدول المنتجة للنفط بتعميق خفض الإمدادات النفطية إلى 2.7 مليون برميل يوميًا بسبب انتشار فيروس "كورونا" وتأثيره المحتمل على النمو الاقتصادي واستهلاك النفط الخام.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

كمامات فى نيابة مدينة نصر.. والسبب «صينيات منحرفات»

منذ أقل من ساعة

شبكة فرنسية: أردوغان يستعد للدخول في حرب ضد بوتين

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

السيسي يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة

الصور

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

السيسي أبرزهم.. الصين تعلن قائمة قادة العالم الداعمين لها في «حرب كورونا»

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات.. الأحد

إنفوجراف

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

محاولة تهريب 269 قطعة آثار من 3 عصور تاريخية (فيديو)

جريمة قتل بشعة تهز شوارع ولاية كنساس الأمريكية

أمل جديد لعلاج السرطان بخلايا دم بيضاء معدلة

«أبل» مضطرة لدفع غرامة مالية بسبب الممارسة المضللة

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان المطرب شريف الفايد

صندوق التنمية الثقافية يستضيف فعاليات «القاهرة للمونودراما»

وزيرة الثقافة: التأليف المسرحي فقد أحد عباقرته

عواض: قوافل ثقافية ومعارض للكتب تجوب قرى مصر