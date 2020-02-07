أسعار النفط تواصل التراجع خلال التعاملات المسائية

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، مع تزايد المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" سريع الانتشار وتأثيره على الطلب.وتراجعت أسعار النفط بنحو أكثر من20% منذ اندلاع الفيروس في مدينة ووهان الصينية.وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل، تراجعًا بنسبة 0.9% ليصل إلى 54.52 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر مارس بنحو 0.4% لينخفض إلى 50.34 دولار للبرميل.وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم أن عدد ضحايا الفيروس قد بلغ 636 حالة وفاة وإصابة ما يزيد عن 31 ألف حالة مؤكدة في الصين.وكان "برنت" ارتفع في وقت مبكر من اليوم بعد أن أيدت روسيا توصيات لجنة استشارية تابعة لمنظمة أوبك وحلفاؤها صدرت بالأمس، والتي تقدم نصيحة بأن تقوم الدول المنتجة للنفط بتعميق خفض الإمدادات النفطية إلى 2.7 مليون برميل يوميًا بسبب انتشار فيروس "كورونا" وتأثيره المحتمل على النمو الاقتصادي واستهلاك النفط الخام.