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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:25 م
جريدة الدستور
تصوير: محمد ديبو
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