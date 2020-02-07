مصيلحي: مصر تعاملت بقوة في ملفي كورونا وعودة المصريين من اليمن

قال كريم مصيلحي، المنسق العام للمبادرة الشبابية والعربية للتواصل الاجتماعي والثقافي، إن ملامح الدول الحديثة تحدد بإدارتها للأزمات، وهو ما قامت به مصر بإدارة الأزمات مؤخرًا والجاهزية لفيروس كورونا، من استعدادات واتخاذ الإجراءات التي تمت بمهارة وحرفية شديدة، وهذا ما وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسي وبناءه لمصر الجديدة.وأشاد مصيلحي، بكل الإجراءات التي قامت به الدولة في التعامل جراء الأزمة بداية من إعلان واستقبال عودة المصريين من الصين، والجاهزية للحجر الصحي بمطروح، والتحرك من كل أجهزة الدولة والمتابعة المستمرة لمواجهة فيروس كورونا واستقبال المصريين العائدين من الخارج، قائلا: "إن التحرك بالشكل الوقائي وجاهزية الأمر هو نجاح بدرجة كبيرة فى مهمة الوقاية والسيطرة على مواجهة الفيروس".وأضاف أن التحركات السريعة ومواجهة الأزمات يؤكد قوة الدولة المصرية وعدم تأثرها بتلك العوامل، مشيرا إلي أنه كذلك تحرير المصريين المختطفين في اليمن وعودتهم سالمين لأرض الوطن، فمصر الآن تشهد أزهى عصورها من التقدم والقوة والاهتمام بالمصريين في الداخل والخارج تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.وتجدر الإشارة إلى أن مطار العلمين استقبل، الإثنين 3 فبراير، طائرة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا الجديد.وقالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، في تصريحات سابقة، إنه جرى تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة والسكان تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي أولًا بأول لفيروس كورونا الجديد، وتجهيز المعسكري الطبي للعائدين من الصين يضم عيادات متخصصة ومعمل تحاليل مركزي وصيدلية مركزية ومخزن مستلزمات طبية ومكافحة العدوى وسيارات إسعاف ذاتية التعقيم.