عابد: فوز مصر بعضوية «السلم الإفريقي» تأكيد لجهودها في القارة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن فوز مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2020، 2022، في الانتخابات التي عقدت في أديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، يؤكد أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الإفريقية.وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مضنية في الملف الإفريقي خلال السنوات الأخيرة، واتضح ذلك جليًا في العلاقات المصرية الإفريقية، على صعيد كل دول القارة السمراء، ولم تدخر جهدًا في دعم كل الملفات بالقارة، لافتًا إلى أن مصر كانت تقدمت في انتخابات عضوية المقعد الشاغر بمجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد عن منطقة الشمال.وأشار عابد إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حشد كل طاقته كي يستثمر لقاءاته مع زعماء القارة والعالم من أجل أن يُصبح صوت إفريقيا مسموعًا، فكرر دعوته للدول والكيانات الاقتصادية الكبرى أن تلتزم بمسئولياتها، وفق شراكات عادلة تضمن الخير للجميع، وفي الوقت ذاته مضى على درب إنهاء النزاعات ومكافحة الإرهاب، باعتبارهما من أكبر المعوقات في طريق التنمية.واستطرد عابد أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية تعد علامة فارقة فى تاريخ القارة، وذلك من خلال استغلال إمكانات القارة الإفريقية وسوقها الواعد، وإزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دولها، كما حققت مصر العديد من النتائج المبهرة على المستوى الإقليمي والدولي، الأمر الذي كان محل إشادة من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وكبار مسئولي هيكله الإداري.وقد فازت مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2020: 2022، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم الجمعة في أديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقى.