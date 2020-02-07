العراق: إصابة متظاهرين إثر تجدد المواجهات في بغداد

أعلنت قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل عن إصابة عدد من المتظاهرين العراقيين إثر تجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في ساحة الوثبة وسط بغداد.وتوافد العديد من المتظاهرين صباح الجمعة في ساحات التحرير في البلاد، وسط دعوات لمليونية شعبية، في العديد من المدن العراقية في الجنوب والعاصمة العراقية بغداد، ضد النفوذ الإيراني في البلاد، وتكليف محمد توفيق علاوي وزير الاتصالات السابق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وندد المعتصمون باختيار علاوي، ملمحين إلى انصياع السياسيين لما تريده "الشقيقة" أو الجارة في إشارة إلى إيران.أما في النجف وكربلاء، المدينتين اللتين شهدتا خلال اليومين الماضيين، اشتباكات بين أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبين المتظاهرين أدت إلى مقتل 8 محتجين، فقد عاد المتظاهرون إلى ساحات الاعتصام، بحسب ما أفادت قناة العربية.