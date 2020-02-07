السيسي يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة أسفل كوبري الجيش بطريق السويس.وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس تابع الموقف التنفيذي للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة الى أحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وكذا شارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحي حدائق القبة وميدان ابن سندر.والتقى الرئيس بالعاملين والمهندسين بالمواقع فضلًا عن بعض المواطنين الذين تواجدوا بتلك المناطق".