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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«موسى» يستأنف نشاطه بالمشاركة في جلسات تنفيذي الاتحاد الإفريقي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:22 م
عمرو موسى
عمرو موسى
محمد الشريف
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استأنف عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، نشاطه خلال اليوم الثاني من مشاركته في جلسات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي وذلك إلى جانب عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات.

وكان موسى قد التقى سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة إلى رمضان العمامرة رئيس مبادرة إسكان البنادق ووزير الخارجية الجزائري الأسبق؛ ووزير خارجية مالي تيبيلي درامي في لقاءات منفصلة مساء أمس قبل تلبيته لدعوة عشاء من وزير الخارجية الإثيوبي ورقيني قيبيو.

وعقد موسى اليوم اجتماعات مع إسماعيل الشرقي رئيس مفوضية الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي، ووزيرة خارجية السودان أسماء عبدالله، وكاثرين سامبا بانزا، رئيسة شبكة الفيموايز النسائية الإفريقية ورئيسة جمهورية إفريقيا الوسطى السابقة كما التقى موسى فقيه رئيس الاتحاد الإفريقي والطيب البكوش الأمين العام للاتحاد المغاربي.

ركزت الاجتماعات على أهمية دفع العمل الإفريقي المشترك وإيقاف النزاعات المسلحة في القارة بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفع العقوبات عن عدد من الدول الإفريقية.

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