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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

14.1 % نسبة تراجع الصادرات المصرية لتركيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
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واصلت حركة التجارة بين مصر وتركيا تراجعها خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019، إذ سجلت الصادرات المصرية إليها انخفاضًا بلغت نسبته 14.1% بعد أن تراجعت من 1.8 مليار دولار خلال عام 2018 لـ 1.5 مليار دولار خلال العام الماضى، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبين جهاز الإحصاء أن أهم الصادرات المصرية لتركيا تمثلت فى: منتجات بلاستيكية بقيمة 351.3 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2019 مقابل 385.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 93.2 مليون دولار مقابل 65.9 مليون دولار، أسمدة بقيمة 175.4 مليون دولار مقابل 260.6 مليون دولار، وقود 84.9 مليون دولار مقابل 81.6 مليون دولار.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم وصلت لـ 27.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2019 مقابل 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 957.9 مليون دولار خلال عام.

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