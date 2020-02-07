استقبال حافل لـ«عاشور» بالمغرب.. ونقيب محامي تطوان يشيد بتاريخه

استقبلت هيئة المحامين بتطوان المغربية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، استقبالا حافلا، خلال مشاركته بندوة تحت شعار "المحاماة أعراف وتقاليد راسخة وفعل حقوقي وإنساني دائم".وشكر محمد كمال مهدي، نقيب هيئة المحامين بتطوان، باسم الهيئة وكافة المحامين والمحاميات المنتسبين لها، "عاشور"، على تلبيته الدعوة لحضور تلك الندوة، مضيفا: "هو شخص متعدد ومتنوع في الفعل والممارسة والفكر، وعندما اطلعت على بعض من تاريخه، استوقفتني العديد من المحطات المهنية والسياسية والحقوقية والإنسانية".وأردف نقيب هيئة المحامين بتطوان: "محطات إذا شئت أن أمسك بها برمتها لاستنفدت وقت هذه المحاضرة كاملة"، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة في مصر تطورت بفعل مساهمته، وآخر ما استجد هو تعديلات قانون المحاماة الجديد.وأشاد بتاريخ "عاشور" النضالي قائلا: "منذ شبابه وهو مناضل مصطف إلى جانب قضايا شعبه، وضحايا خرق الحقوق والحريات، وكان فعله النضالي وهو طالب ومحامٍ سببا في اعتقاله مرتين خلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات".