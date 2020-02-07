هطول الأمطار مجددًا على الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية حالة من الطقس السيئ المصحوب بتساقط متوسط في مياه الأمطار، وانخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة.واستعدت محافظة الإسكندرية ورفعت درجة الاستعداد القصوى استعدادا لهطول الأمطار، بتواجد عربات الصرف الصحي بالشوارع والميادين.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم الأحد 9 فبراير، وكشفت عن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة على بعض المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، علاوة على انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات، مع استمرار نشاط الرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.