صلاح حليمة: ضرورة معالجة قضايا الأمن للوصول إلى أهداف أجندة 2063

قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن الاتحاد الأفريقي يسعى لتوفير التمويل اللازم لدعم التنمية وعمليات السلام، ومواجهة القضايا الأمنية الساخنة بالقارة.وأشار صلاح حليمة، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن الاتحاد يشهد الآن عملية إصلاح فيما يتعلق بإعادة ترتيب المناصب بين الدول الأفريقية، إلى جانب إنشاء صندوق السلام الأفريقي لإيجاد حلول أفريقية للمشاكل والقضايا بين دول القارة.وأوضح نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن الاتحاد الأفريقي برئاسة مصر وضع مبادرة "إسقاط البنادق" لتحقيق أهدافها الفعلية خلال 2020، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية ضمن أجندة الاتحاد 2063 للتنمية المستدامة بأفريقيا، مؤكدًا على ضرورة معالجة قضايا الأمن للوصول إلى أهداف أجندة الاتحاد.