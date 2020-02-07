معرض لمنتجات ذوي الهمم بالقاهرة

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة معرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بنادي حرس الحدود بالزمالك، وذلك في إطار التعاون المثمر بين المجلس ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.والجدير بالذكر أن المجلس قام بتنظيم ١١ معرضًا خلال العام الماضي، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعه المجلس بالتعاون مع وزارة الدفاع لإقامة العديد من المعارض الخاصة بمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في القاهرة والمحافظات المختلفة، بهدف تمكينهم اقتصاديًا وتشجيعهم على الاستمرار في إنتاج وتقديم منتجاتهم.