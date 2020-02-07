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سياسي

المصريين الأحرار ببورسعيد ينظم ندوة حصاد 2019 اقتصاديًا وأفريقيًا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:44 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع مجلس التنمية المستدامة بالحزب
ندوة تثقيفية بعنوان "حصاد ٢٠١٩ إقتصاديًا وأفريقيا" وذلك بمكتبة مصر العامة ببورسعيد.

برعاية وتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف محمد صفا أمين المحافظة وبحضور الدكتور شريف الخريبي رئيس مجلس التنمية المستدامة وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية.

بدأ الخريبي حديثة حول المتغيرات الاقتصادية التى شهدتها مصر ابتداء من 2013 وحتى عام الحصاد 2019 وكيف كان وضع الدولة المصرية وكيف أصبحت.

وتطرق إلى دور الدولة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي في رفع معدلات النمو الاقتصادي الذي عانى من التدهور بعد الثورة، ووضع خطط سريعة للنهوض بالاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو.

وقال الخريبي، إن مصر قفزت 8 مراكز في تقرير 2019 لتصل للمرتبة 120 من بين 190 إقتصادًا وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013 سعيًا لتصبح مصر من أقوى الدول العشرين المهيمنة على الإقتصاد العالمي بحلول عام 2024 واحتلالها للمرتبة السابعة بحلول عام 2030.

أضاف أن مصر تحولت من التجميد للعامة، ولاسيما الخطوات السريعة التي اتخذتها مصر كانت بداية قوية لاسترداد مكانتها أفريقيًا، بعد تجميد عضويتها في الإتحاد الأفريقي عام 2013 وصولاُ لرئاسة أفريقيا عام 2019، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واسترداد مكانتها بين الدول الأفريقية، وأصبحت ذات الكلمة العليا بالقارة الأفريقية.

ومن جانبه أكد محمد صفا أن 30 يونيو كانت لها الكلمة العليا في تغيير مسار الوطن العربي والأفريقي بل والعالم أجمع، وإفساد جميع المخططات التى كانت تسعى لهدم الدولة المصرية وما قدمه الرئيس السيسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وفي ختام الندوة دارت العديد من المناقشات والأسئلة البنائه من السادة الحضور والضيوف وأعضاء الحزب حول الوضع الاقتصادى المصرى كيف كان وكيف أصبح وتأثير ما سبق على المواطن المصرى، وأجاب" الخريبي" على كل التساؤلات بكل شفافية مستشهدًا بالتقارير التى أعدتها الدولة مسبقًا خلال تلك الفترة وما تسعى للوصول إليه خلال الفترة القادمة.

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