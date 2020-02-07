«العدل للدراسات» يثني على دعم الحكومة لتطوير الغزل والنسيج

قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية أن القيادة السياسية الحالية يحسب لها بقوة العمل على إنجاز تطوير مصانع الغزل والنسيج التي كانت تعاني في السابق من الإهمال.وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة رصدت تكلفة مالية ضخمة لتطوير صناعة الغزل والنسيج الحكومية.وأشار إلى أن التكلفة بلغت 21 مليار جنيه يتم ضخها بالكامل على عملية التطوير التي من المقرر أن تنتهي خلال عام 2022.يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.