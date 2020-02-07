مدير محلج الفيوم يكشف أهمية التكنولوجيا الجديدة لنقاء القطن

قال بدوي أبو هيف مدير محلج الفيوم المطور للقطن التابع للشركة القابضة للغزل والنسيج أن تطوير محلج القطن في الفيوم كبداية لتطوير عملية حلج القطن سيساهم في تنمية ونقاء القطن المصري الذي يدخل في الصناعة.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن التكنولوجيا التي ستسخدم في المحالج الجديدة ستعمل علي توفير المجهود والوقت الذي كان يضيع في السابق بخلاف نسبة النقاء المرتفعة في المحالج الجديد للقطن.وأشار إلى أن محلج الفيوم نجح في أن يعطي الثقة للحكومة من أجل استكمال خطة تطوير باقي المحالج التي تعد 10 محالج من ضمنها الفيوم.يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.