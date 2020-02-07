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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل: انتصارات الجيش السوري تساهم في فشل خطط أردوغان

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:37 م
الجيش السوري
الجيش السوري
ياسمين عباس
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قال الدكتور أحمد ياسين، المحلل السياسي السوري، إن تقدم الجيش السوري نحو مدينة سراقب يعد تطورًا إيجابيًا مما يعكس أهمية كبيرة لقرب نهاية الأزمة السورية، واستعادة الجيش السوري لأراضيه، على الرغم من التدخلات التي يقوم بها أردوغان والدفع بالجيش التركي لاحتلال الأراضي السورية.

وأضاف أحمد ياسين، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "dmc"، أن هناك انتصارات كبيرة يحققها الجيش السوري ستساهم في فشل جميع خطط أردوغان من تغيير الوضع السوري الراهن على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا.

وأكد المحلل السياسي السوري أن ارتكاب تركيا لمذابح ضد الأرمن شكل خطورة كبيرة ساهمت في دفع الأكراد نحو الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن السكان الذين يعيشون على الشريط الحدودي تم تغيير وضعهم الديموجرافي تاريخيا.

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