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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السيسي أبرزهم.. الصين تعلن قائمة قادة العالم الداعمين لها في «حرب كورونا»

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:36 م
السيسي
السيسي
هالة أمين
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ثمنت وزارة الخارجية الصينية، دعم قادة دول العالم وإشادتهم بجهود بكين في حربها ضد تفشي فيروس كورونا الجديد، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي وضعته ضمن قائمة القادة الداعمين، ونقل تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، تصريحات السيسي في هذا الإطار.

وقال التقرير، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن دعم حكومته وشعبه الثابت للصين وثقته في قدرة الصين على دحر الوباء قريبًا، مضيفًا أن السيسي عرض بذل بلاده كل جهد ممكن لتوفير كل الدعم الممكن للصين.

وضمن قادة الدول، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الذي تمنى لجميع المرضى الشفاء العاجل تحت رعاية الأطباء والممرضين الصينيين الذي وصفهم بالشجعان، وقال إن إيطاليا على استعداد لتزويد الصين بكل أشكال الدعم التي قد تساعد.

وأثنى الرئيس البولندي أندريه دودا على الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الصين، قائلا: "لقد حازت الشجاعة والوحدة التي أظهرها الشعب الصيني على احترام من الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بولندا".

وصرح رئيس الجمهورية التشيكية ميلوش زيمان، بأن بلاده تقف جنبا إلى جنب مع شعب الصين في المعركة وستقدم المساعدة اللازمة.

وأكدت رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش عن ثقتها في قدرة الصين على السيطرة على الوباء في أسرع وقت ممكن، وأكدت مجددًا أن شعبها يقف جنبًا إلى جنب مع شعب الصين.

وأعرب الرئيس الصربي ألكساندر فوجيتش عن تقديره لمقاومة الصين في مواجهة الشدائد وثقته الكاملة في هزيمة الصين للوباء تحت قيادة الرئيس شي جين بينج.

وصرح رئيس مالطا جورج فيلا أن شعبه يدعم بالكامل الحكومة الصينية في مكافحة الوباء.

وأشاد الرئيس النيجيري محمد بوهاري بالجهود المثالية التي بذلتها الصين للسيطرة على انتشار الفيروس وأكد أن هذه مسألة وقت فقط قبل أن تفوز الصين في المعركة ضد الوباء.

وأكد رئيس غينيا ألفا كوندي من جديد تقديره العميق للدعم الثمين والمساعدة غير الأنانية من الصين خلال تفشي فيروس إيبولا، وأعرب عن ثقته في قدرة الشعب الصيني الحكيم على التغلب على الوباء.

وقال رئيس غانا، نانا آدو دانكوا أكوفو آدو، إن تعبئة الصين القوية وانفتاحها وشفافيتها يمنح المجتمع الدولي أملًا في السيطرة على انتشار المرض بالكامل.

وقال الرئيس الباكستاني، عارف ألفي أن الإجراءات القوية التي اتخذتها الصين ضد تفشي الفيروس معترف بها على نطاق واسع من قبل العالم، وأعرب عن ثقته في أن الشعب الصيني، تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، سيتغلب بالتأكيد على هذا التحدي.

وأشاد رئيس جزر المالديف إبراهيم محمد صالح بالانفتاح والشفافية والمسؤولية التي أظهرتها الصين في المعركة ضد اندلاع المرض.

وأشاد التقرير بدعم المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وأثنى مدير الاتحاد البريدي العالمي (UPU) أيضًا على تدابير الوقاية والسيطرة الصينية، مشيرًا إلى أن الصين تشكل مثالًا للعالم بقدراتها التنظيمية والاستجابة الطارئة الممتازة.
السيسي أبرزهم.. الصين تعلن قائمة قادة العالم الداعمين لها في «حرب كورونا»
السيسي أبرزهم.. الصين تعلن قائمة قادة العالم الداعمين لها في «حرب كورونا»

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