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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عقد الاجتماع الأول لـ«المهنيين بمستقبل وطن» بعد إعادة تشكيلها

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:36 م
الدكتور محمود سعد
الدكتور محمود سعد
أشرف لاشين
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عقدت أمانة المهنيين لحزب مستقبل وطن برئاسة الدكتور محمود سعد، اجتماعها التنظيمي الأول عقب إعادة تشكيلها، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك في حضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة بتشكيلها الجديد.

وعرض "سعد"، خلال الاجتماع خطة حزب مستقبل وطن، فيما يخص قطاع المهنيين، مؤكدا على دعم الحزب بكل قياداته وعلى رأسهم المهندس أشرف رشاد الشريف، لتبني أي خطة أو استراتيجية متكاملة من الأمانة تتعلق بهذا القطاع لدراستها ومناقشتها بشكل مؤسسي، بما يعود بالفائدة على المواطن المصري.

ولفت "سعد"، إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عقد لقاءات دورية واجتماعات تنظيمية بجميع المحافظات، للنقاش حول مشكلاتهم، وعرض المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وفي ختام الاجتماع أكد سعد ان امانة المهنيين تسعى جاهدة أن تلعب دورا مهما من خلال الجولات الميدانية بالمحافظات من خلال لقاء مسئولين النقابات بكل محافظة ودراسة مشكلاتها بشكل أعمق وذلك بعد ردود الأفعال الإيجابية للزيارات السابقة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بالمتابعة المستمرة لخطة عمل الأمانات المختلفة بالحزب، ومتابعة الانتهاء من كافة التشكيلات الحزبية على مستوى المحافظات، بما يخدم استراتيجية الحزب لتقديم كل الخدمات للمواطنين، لنيل رضاء المواطن، في إطار سياسة حزب مستقبل وطن لدعم الدولة المصرية.

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