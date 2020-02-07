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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تعتزم تخفيف الإجراءات التجارية على بعض السلع الروسية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت حكومة بريطانيا عن نيتها إلغاء إجراءات تجارية متخذة بحق بعض البضائع الروسية، بعد انتهاء الفترة الانتقالية ضمن عملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ونشرت وزارة التجارة الدولية البريطانية على موقع الحكومة أمس الخميس، قائمة بالسلع الأجنبية التي تنوي المملكة المتحدة إلغاء تعريفات مكافحة الإغراق السارية حاليا عليها لدى انقضاء الفترة الانتقالية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية العام الجاري.

وتضم هذه القائمة عدة بضائع روسية، وهي: رقائق الألومنيوم، والفيروسيليكون، والأنابيب الصلبية والحديدية غير الملحومة، وتركيبات الأنابيب الصلبية والحديدية، بالإضافة إلى الكرباميد (اليوريا) ونترات الأمونيوم.

كما تضم القائمة عددا مماثلا تقريبا من البضائع الروسية التي ستبقي الحكومة البريطانية تعريفات مكافحة الإغراق عليها بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

وتشمل القائمة بضائع من دول أجنبية مختلفة، بالدرجة الأولى الصين، وكذلك تركيا وبيلاروس والولايات المتحدة وإندونيسيا وماليزيا وغيرها.

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