انسيابية في حركة الطيران بكل مطارات الجمهورية

شهدت الحركة الركابية والجوية بميناء القاهرة الجوي، خلال الساعات الماضية، عدم تحويل أي إشارات جوية للطائرات القادمة من وإلى المطارات المصرية، رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد طوال الساعات الماضية، وعدم استقرار أحوال الطقس، وهبوب الرياح بشدة، وفقًا لمصدر مسئول بشركة الملاحة الجوية.وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن المطارات المصرية سواء الرئيسية أو الإقليمية أو السياحية، شهدت خلال الساعات الماضية انتظامًا كبيرًا في عمليات الإقلاع والهبوط لكل الرحلات الدولية والداخلية والشارتر، مؤكدًا على عدم تسيير مسار أي رحلات وطنية أو أجنبية.وأشار المصدر إلى أن المطارات أعلنت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى مع تغير الأحوال الجوية، خلال الساعات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية.