الصياد: الدولة جادة في تطوير صناعة الغزل والنسيج

قال المهندس شوقي الصياد رئيس شركة غزل شبين الكوم احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج أن الدولة جادة للغاية في تطوير صناعة الغزل والنسيج الحكومية.وأضاف الصياد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تعمل على حل الأزمات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج وأبرزها العمالة الزائدة.وأشار إلى أنه في عملية تطوير صناعة الغزل والنسيج لن يتم التخلي عن أي عامل حيث سيتم تطوير العمالة عبر برنامج تدريبي جيد للغاية.يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.