روسيا تتهم تركيا بحماية الإرهابيين في إدلب

في تصعيد جديد للخلاف الروسي التركي، اتهمت روسيا للمرة الأولى منذ أشهر طويلة تركيا بدعم الإرهابيين في إدلب.وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الجيش السوري والقوات الروسية تعرضت لهجمات إرهابية من عناصر متواجدة في المناطق التي تخضع لرقابة القوات التركية.وأعرب بيسكوف خلال المؤتمر الصحفي عن قلق بلاده من العمليات التي تشنها التنظيمات الإرهابية في إدلب والمنتشرة في نفس أماكن تواحد الجيش التركي، والتي تعرض القوات السورية والروسية والمنشآت العسكرية للخطر، وفقًا لما نشرته صحيفة "زمان" التركية.وأكدت الصحيفة أن هذه تعد المرة الأولى التي تتهم روسيا فيها تركيا بحماية الإرهابيين بشكل مباشر منذ اندلاع الأزمة في سوريا.ورد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قائلً:ا "ننتظر من روسيا إيقاف هجمات النظام السوري باعتبارها الطرف الضامن له.. ننتظر قدوم وفد روسي، وإذا دعت الحاجة سيلتقي زعيما البلدين عقب أعمال هذا الوفد، الهدف هو وقف الاشتباكات هناك".