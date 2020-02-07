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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

عواض: قوافل ثقافية ومعارض للكتب تجوب قرى مصر

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:25 م
الدكتور أحمد عواض
الدكتور أحمد عواض
جمال عاشور
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قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تطلق العديد من القوافل الثقافية في قرى المحافظات المختلفة، وبالتحديد المحافظات الأكثر احتياجًا للخدمة للثقافة، لنشر الوعي ورفع المعرفة، والتصدي للأفكار الظلامية.

وأضاف رئيس قصور الثقافة في تصريحاته لـ"الدستور"، أن تلك القوافل تضم ورشة فنية للأطفال، وعروضًا مسرحية، ولقاءات ومحاضرات ثقافية للكبار، مع التركيز على الشباب، للقضاء على أي أفكار تبثها الجماعات الظلامية أو الخارجة على القانون في عقول الشباب، موضحًا أن تلك الخطة ضمن استراتيجية الدولة في تحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين.

وأشار إلى أن القوافل الثقافية تجوب الآن قرى محافظة كفر الشيخ، بعدما حققت نجاحات كبيرة في محافظات الوجهة القلبي، وخاصة في مراكز وقرى محافظة المنيا.

وأكد عواض على أن الهيئة تنظم أيضًا مجموعة من معارض الكتب في تلك القرى، لتشجيع الأبناء والمواطنين على القراءة، ووصول الكتاب إليهم في أي مكان يتواجدون فيه.

وأوضح أن معارض الكتب في القرى تحقق نجاحًا كبيرًا في المبيعات، والأهداف الرئيسية، التي من أهمها نشر المعرفة، والمواطن، والانتماء إلى الدولة المصرية.

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