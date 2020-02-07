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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لم يكتمل النصاب.. القصة الكاملة لـ«عمومية الأطباء» الطارئة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أريج الجيار
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اجتمعت النقابة العامة للأطباء، لحضور الجمعية العمومية الطارئة، اليوم الجمعة، لمناقشة حادث طبيبات المنيا، الناتج عن التعسف الإدارى وذلك بناء على الطلب المقدم من 220 طبيبا، على خلفية حادث طبيبات المنيا الذى تعرضت له 15 طبيبة ونتج عنه وفاة ثلاث طبيبات وإصابة 12 بإصابات مختلفة أثناء توجههن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة، ولكن لم يكتمل النصاب القانوني.

وقال حسين خيري، نقيب الأطباء، "إننا ندعو للطبيبات الشهداء بالرحمة والمغفرة والمصابات في الحادث بالشفاء العاجل، ويلهم الأهل الصبر والسلوان، متمنيا أن يزيد عدد النصاب إلى الآلاف".

وتابع نقيب الأطباء، خلال الجمعية العمومية الطارئة، أن الوضع غير مرض للأطباء، محاولا إصلاح المنظومة ودعم الأطباء، منوها بأن ما حدث في الواقعة أمور تعسفية، وقاموا بتهديدهم.

بينما قالت نجوى الشافعي وكيل نقابة الأطباء، إن الطبيبات لديهن عنصر المشاركة، والجمعية لم يكتمل نصابها، وبالرغم من ذلك تنادي القيادات بإعادة النظر في أي سياسة تتخذها تجاه الأطباء.

وأردفت "الشافعي"، أنه لا يمكن أن يتحقق التكامل في المنظومة بين الأطباء والمريض دون إعطائهم حقهم، ويجب إعادة نظر وزارة الصحة في أبنائها، مناشدة الوزارة أن تكون حادثة المنيا السبب وراء مراجعة وإعادة النظر في لوائح الأطباء والرأفة والرحمة بهم.

وأشارت وكيلة نقابة الاطباء إلى أن هناك نقصا في الإمكانيات المقدمة الأطباء، ومراجعة السياسات التعسفية، من أجل راحة الأطباء.

وقال إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن نصاب الجمعية العمومية لم يكتمل، ولذلك لن يستطيع الأطباء اليوم اتخاذ أي قرارات، مضيفًا أنهم يوجهون رسالة لكل الجهات المعنية بأن الأطباء غاضبون وسيتخذون كل السبل القانونية والحفاظ على حقوقهم، والتحقيق مع كل المتسببين في ذلك.

وأوضح أنه يجب وجود تكليفات في كل المحافظات للأطباء، ولديهم عجز مستمر في عدد الأطباء، قائلا: "الحزن يسيطر على الأطباء لأنهم جاءوا من أماكن بعيدة".

وكان عدد من أطباء دفعة طبيبات حادث المنيا، طب المنيا 2017، طالبوا بالدعوة لجمعية عمومية طارئة، لبحث تداعيات حادث المنيا، وإحالة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للتحقيق، بلجنة آداب المهنة بالنقابة، وطالب الدكتور حسين خيرى النقيب العام، الأطباء، بتقديم التوقيعات اللازمة لعقد جمعية عمومية طارئة للنقابة، ودراسة قانونيتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوة لها.

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