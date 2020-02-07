حسين خيري: الوضع لا يرضي الأطباء ونحاول دعمهم

قال حسين خيري، نقيب الأطباء، إننا ندعو لطبيبات الشهداء بالرحمة والمغفرة، والمصابات في الحادث بالشفاء العاجل، ويلهم الأهل الصبر والسلوان، متمنيا أن يزيد عدد النصاب إلى الآلاف.وتابع نقيب الأطباء، خلال الجمعية العمومية الطارئة، أن الوضع لا يرضي الأطباء، وأنهم يحاولون إصلاح المنظومة ودعم الأطباء، منوها أن ما حدث في الواقعة أمور تعسفية.جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة، اليوم الجمعة، 7 فبراير 2020، لمناقشة حادث طبيبات المنيا، الناتج عن التعسف الإدارى وذلك بناء على الطلب المقدم من 220 طبيبا، على خلفية حادث طبيبات المنيا الذى تعرضت له 15 طبيبة ونتج عنه وفاة ثلاث طبيبات وإصابة 12 بإصابات مختلفة أثناء توجههن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المراة بمعهد التدريب بالقاهرة.وكان عدد من أطباء دفعة طبيبات حادث المنيا، طب المنيا 2017، طالبوا بالدعوة لجمعية عمومية طارئة، لبحث تداعيات حادث المنيا، وإحالة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للتحقيق، بلجنة آداب المهنة بالنقابة، وطالب الدكتور حسينخيرى النقيب العام، الأطباء، بتقديم التوقيعات اللازمة لعقد عمومية طارئة للنقابة، ودراسة قانونيتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوة لها.