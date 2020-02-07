بفستان الفلانتين.. ميس حمدان في جلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة ميس حمدان، صورًا، من جلسة تصوير جديدة بمناسبة اقتراب عيد الحب، والذي يوافق يوم 14 من شهر فبراير الجاري، بعدسة المصور أحمد جعفر.وعلقت على صور الجلسة، قائلة: "الحب أحلى حاجة اتخلقت فعليًا في الوجود بكل أشكاله، ولو هتكلم عن الحب بين الراجل والست فبالنسبة ليا الحب ده بالذات بينعش فؤادي وبيخليني إنسانة محبة للحياة وعايزة أكون أحسن وحاجات تانية كتير".وأضافت: "والحمد لله عشت أكتر من مرة بكل تفاصيله الحلوة والمرة ووجعه المؤلم، ورغم كل ده لسه بدور عليه بشغف ورافضة أتجوز من غير حب رغم كل محاولات إقناع الناس اللي حواليا إن خلاص مفيش حاجة اسمها حب، لكن أنا مصممة إني مش هتنيل أتجوز غير عن حب حتى لو هيروح بعدها بيوم، بس هو ده تفكيري دلوقت، جايز يتغير بعدين وأنا ماشية على العكاز مثلا".وظهرت ميس حمدان بإطلالة جذابة، مرتدية فستان باللون الأحمر، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ومكياج لافت لإبراز جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.