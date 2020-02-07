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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو الولايات المتحدة إلى وقف تسييس «كورونا»

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن الترتيبات التي توصلت إليها الصين ومنظمة الصحة العالمية تضمن قدرة تايوان على الاستجابة الفورية والفعالة لحالة الطوارئ الصحية العامة سواء في الجزيرة أو على المستوى الدولي، داعية الولايات المتحدة وبعض الشخصيات في تايوان إلى وقف ما وصفته بـ"المضاربة السياسية" وعدم تسييس قضية وباء "كورونا" الجديد.

وأضافت الخارجية الصينية في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت، أن اللجنة الصينية الوطنية للصحة زودت تايوان، فور حدوث الوباء، بجميع المعلومات المتعلقة به وطرق السيطرة عليه وتعزيز الاستجابة المشتركة لتفشيه عبر المضيق.

وتابعت أن منظمة الصحة العالمية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تتألف من دول ذات سيادة، ويجب ترتيب مشاركة تايوان في أنشطتها وغيرها من المؤسسات الدولية من خلال المشاورات عبر المضيق وفقًا لمبدأ "صين واحدة".

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة تشكل أكبر تهديد جيوسياسي لنفسها، وذلك ردًا على تصريحات أدلى بها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعي العام الأمريكي، أشارا فيها إلى أن الصين تشكل تهديدًا للولايات المتحدة، وأنها أصبحت الخصم الجيوسياسي رقم واحد لها.

وأشارت إلى أن استطلاع رأي دولي أجراه مركز "بيو" للأبحاث في فبراير من العام الماضي، أظهر أن 45% من المشاركين يعتقدون أن الولايات المتحدة تشكل تهديدًا كبيرًا للعالم، وهذه النسبة ربما تكون أعلى في دول حليفة لواشنطن.

وأضافت أن الصين في الوقت الحاضر تكافح فيروس "كورونا" الجديد في جميع أنحائها، لكن بعض الأمريكيين لا يدخرون أي جهد لتشويه سمعتها ومهاجمتها، ما يذكر بأهمية مكافحة بقايا فيروسات الأيديولوجية والحرب الباردة.

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