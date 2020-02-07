«السياسة والدين في المغرب» جديد المركز الثقافي العربي

صدر حديثًا عن المركز الثقافي العربي، كتاب بعنوان "السياسة والدين في المغرب...جدلية السلطان والفرقان"، للكاتب والباحث حسن أوريد. الحائز على جائزة بوشكين للآداب لسنة 2015 من اتحاد كتّاب روسيا. سبق وصدرت له أعمال: "رَواء مكّة"، "رباط المتنبي"، "ربيع قرطبة"، "الموريسكي"، "سيرة حمار"، ومن كتبه الفكرية: "أفول الغرب".يذهب "أوريد" في مقدمته للكتاب إلى أنه:"يظلُّ العامل الديني في العالم العربي، بَلْه في العالم الإسلامي التعبير عن أعراض حداثة غير مستوعَبه، أو أعراض عُسْر هضم. يتمُّ التحايل على هذا الوضع من خلال مغازلة الأنا الجمعي، ولكن الأمر يفضي إلى طريقٍ مسدودٍ. هذا المأزق هو ما قد يُعبّد الطريق إلى الحداثة السياسية. لن يتم ذلك عن طريق استعارة الحداثة الغربية أو استنساخها، ولكن بالجواب عن تحدٍّ داخلي. وتبدو حالة المغرب مفيدة. يقتربُ المغرب من التجربة التركية دون أن يتعرض للهزّات التي عرفها التاريخ الحديث لتركيا، من الباب العالي، إلى التجربة الكمالية التي ضربت صفحًا عن التراث العثماني، فالعثمانية الجديدة التي تسعى أن تبعث هذا التراث وتنفخ فيه الحياة. يعيشُ المغرب تجربة من دون قطائع. تاريخه وكذا جغرافيته يهيئانه لتطوُّرٍ هادئ، ولكن الجغرافيا لا تزيد عن أن تقترح وعلى الإنسان أن يقرِّر.