رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة احترفت سرقة منازل سكان عين شمس

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادها أن كلًا من "خ. ع. ع" 27 سنة، عاطل، مقيم فى المطرية، و"م. ا. ا" 32 سنة، عاطل، ومقيم فى المطرية، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 17194 لسنة 2018م المطرية "سرقة مسكن"- يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الحوادث.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب 8 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب، ومنها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن "2 خاتم" من داخل مسكن صاحب محل، والمحرر بشأنها المحضر رقم 614 لسنة 2020م جنح القسم، وسرقة مبلغ مالي 12 ألف جنيه من داخل مسكن ربة منزل والمحرر بشأنها المحضر رقم 1289 لسنة 2020م جنح القسم، وسرقة تليفزيون ماركة جولد ستار، غسالة كهربائية، مروحة سقف من داخل مسكن صاحب محل، والمحرر بشأنها المحضر رقم 1989 لسنة 2020م جنح القسم، وسرقة 5 هواتف محمولة، شاشة LCD من داخل مسكن موظف، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن "2 خاتم، سلسلة، حلق"، شاشة LCD من داخل منزل ربة منزل، وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن "حلق" من داخل مسكن صاحب محل، وسرقة تليفزيون وغسالة وجهاز ريسيفر من داخل مسكن ربة منزل، وسرقة سخان كهربائي وغسالة ومروحة سقف وبعض الأواني من داخل مسكن طالب.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئي النية"، كل من"م. م. ش" 40 سنة، عاطل، ومقيم فى المطرية، والسابق اتهامه في القضية رقم 3268 لسنة 2009م البدارى أسيوط "سلاح دون ترخيص"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 109 لسنة 2014م المطرية "ضرب"، والمقضى فيها بالحبس 6 أشهر، و"م. إ. ع"، 31 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 4 قضايا، آخرها 4192 لسنة 2016م السلام أول، "سرقة"، و"ا. ف. ع"، 29 سنة، عاطل، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وأضاف المجني عليهم من الرابع إلى الثامن بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، وتحرر عن الوقائع من الأولى إلى الثالثة ملحقًاً للمحاضر الأصلية، وعن الواقعة الرابعة ملحقًا للمحضر رقم 1989 لسنة 2020م جنح القسم، وعن الوقائع من الخامسة إلى الثامنة المحاضر أرقام (2100، 2101، 2102، 2103) لسنة 2020م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

«الأرصاد» تناشد المواطنين عدم تخفيف ملابسهم: «الطقس بارد»

منذ حوالي 21 ساعة

كمامات فى نيابة مدينة نصر.. والسبب «صينيات منحرفات»

منذ حوالي 16 ساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

منذ يوم

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

الصور

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

الأكثر قراءة

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

«الصحة العالمية»: لا علاج لـ كورونا حتى الآن

البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات.. الأحد

إنفوجراف

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء في أسبوع (إنفوجراف)

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

فستان الجيل الخامس بحفل توزيع جوائز «البافتا» 2020

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

أمل جديد لعلاج السرطان بخلايا دم بيضاء معدلة

«أبل» مضطرة لدفع غرامة مالية بسبب الممارسة المضللة

باحثون: آكل النمل مصدر «كورونا»

الأمطار تخمد حرائق أستراليا

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

عواض: قوافل ثقافية ومعارض للكتب تجوب قرى مصر

«السياسة والدين في المغرب» جديد المركز الثقافي العربي

صدور «الجذور الإسلامية للتعددية الديمقراطية» عن دار «الرافدين»

«إنشاد واحد وموسيقي متعددة» بأوبرا دمنهور.. الأربعاء