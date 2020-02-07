ضبط عصابة احترفت سرقة منازل سكان عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادها أن كلًا من "خ. ع. ع" 27 سنة، عاطل، مقيم فى المطرية، و"م. ا. ا" 32 سنة، عاطل، ومقيم فى المطرية، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 17194 لسنة 2018م المطرية "سرقة مسكن"- يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الحوادث.وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب 8 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب، ومنها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن "2 خاتم" من داخل مسكن صاحب محل، والمحرر بشأنها المحضر رقم 614 لسنة 2020م جنح القسم، وسرقة مبلغ مالي 12 ألف جنيه من داخل مسكن ربة منزل والمحرر بشأنها المحضر رقم 1289 لسنة 2020م جنح القسم، وسرقة تليفزيون ماركة جولد ستار، غسالة كهربائية، مروحة سقف من داخل مسكن صاحب محل، والمحرر بشأنها المحضر رقم 1989 لسنة 2020م جنح القسم، وسرقة 5 هواتف محمولة، شاشة LCD من داخل مسكن موظف، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن "2 خاتم، سلسلة، حلق"، شاشة LCD من داخل منزل ربة منزل، وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن "حلق" من داخل مسكن صاحب محل، وسرقة تليفزيون وغسالة وجهاز ريسيفر من داخل مسكن ربة منزل، وسرقة سخان كهربائي وغسالة ومروحة سقف وبعض الأواني من داخل مسكن طالب.وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئي النية"، كل من"م. م. ش" 40 سنة، عاطل، ومقيم فى المطرية، والسابق اتهامه في القضية رقم 3268 لسنة 2009م البدارى أسيوط "سلاح دون ترخيص"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 109 لسنة 2014م المطرية "ضرب"، والمقضى فيها بالحبس 6 أشهر، و"م. إ. ع"، 31 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 4 قضايا، آخرها 4192 لسنة 2016م السلام أول، "سرقة"، و"ا. ف. ع"، 29 سنة، عاطل، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وأضاف المجني عليهم من الرابع إلى الثامن بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، وتحرر عن الوقائع من الأولى إلى الثالثة ملحقًاً للمحاضر الأصلية، وعن الواقعة الرابعة ملحقًا للمحضر رقم 1989 لسنة 2020م جنح القسم، وعن الوقائع من الخامسة إلى الثامنة المحاضر أرقام (2100، 2101، 2102، 2103) لسنة 2020م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.