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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد صبحي: أشعر بحزن شديد على فراق لينين الرملى

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:08 م
الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي
محمد مجدي
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قال الفنان محمد صبحي، إنه يشعر بحالة من الحزن الشديد على فراق الراحل لينين الرملى، مشيرًا إلى أن علاقة صداقة قوية جمعته بالكاتب الراحل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنتظر موعد صلاة الجنازة، وموعد العزاء، مشيرًا إلى أن الملايين سيفتقدون الرملى.

وتوفى منذ قليل الكاتب لينين الرملي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ74 عامًا.

وتنتظر أسرة الراحل انتهاء الإجراءات الخاصة بالدفن.

وقدم الراحل العشرات من الأعمال الفنية المختلفة والتي تميزت بالمضمون، فكان آخر أعماله المسرحية "اضحك لما تموت"، والتي تعاون خلالها مع المخرج عصام السيد، والذي كان من بطولة الفنان الراحل محمود الجندي ونبيل الحلفاوي.

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